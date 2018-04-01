وسط أزمة “سكريبال”.. ألمانيا تدعو للحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأحد، إن بلاده منفتحة على الحوار مع روسيا، رغم التوتر الكبير الذي طرأ مؤخرًا على علاقة الغرب بموسكو بسبب قضية العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الخاصة، نشرت في عددها الصادر اليوم، قال ماس “السلوك الروسي في السنوات الماضية أدى بلا شك إلى فقدان الكثير من الثقة في موسكو“.

وتابع “وفي نفس الوقت، نحن بحاجة لروسيا كشريك، لحل النزاعات الإقليمية (لم يحددها)، وجهود خفض التسلح، كما نحتاجها كقطب مهم في النظام العالمي متعدد الأطراف”.

ومضى قائلًا “لذلك نحن منفتحون على الحوار مع روسيا، ونراهن على بناء الثقة بيننا مجددًا خطوة بخطوة، إذا كانت روسيا مستعدة لذلك”.

وقال أيضًا إن خطوة طرد الدبلوماسيين الروس التي اتخذتها دول غربية مؤخرًا، “جاءت للتضامن مع بريطانيا، وإشارة على الوحدة في مواجهة السلوك الروسي”.

وخلال مارس الماضي، طردت 25 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، 140 دبلوماسيًا روسيًا، ما دفع روسيا للرد بالمثل وطرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين منهم 4 دبلوماسيين ألمان.

جاء ذلك على خلفية التوتر الحالي بين الغرب وموسكو بعد الاعتداء على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، بغاز أعصاب يستخدم عسكريًا، على الأراضي البريطانية، وهو الاعتداء الذي قالت لندن إن موسكو تقف وراءه.