الرئاسة الفرنسية تبحث الأوضاع شمال سوريا مع شخصيات كردية

قال مسؤولون أكراد في باريس إن الرئاسة الفرنسية أجرت محادثات اليوم الخميس مع وفد سوري ضم أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية، لمناقشة الوضع في شمال البلاد.

ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات متزايدة في الداخل بسبب استجابته لتطورات الأوضاع في شمال سوريا، حيث شنت تركيا عملية عسكرية قبل قرابة شهرين لطرد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية.

ودخلت تركيا مدينة عفرين السورية الأسبوع الماضي، وهددت مرارًا بمواصلة عملياتها شرقًا صوب منبج حيث تتمركز قوات أمريكية.

وقال المكتب الممثل لمنطقة روجافا في شمال سوريا، والتي يهيمن عليها الأكراد إلى حد كبير، على تويتر “استقبل قصر الإليزيه وفدًا عربيًا وكرديًا ومسيحيًا من سوريا لمناقشة الوضع في عفرين وشمال سوريا” مضيفًا “من المتوقع صدور إعلانات مهمة من فرنسا”.

وذكر مسؤول كردي أن الوفد الذي شمل مسؤولين عسكريين وسياسيين، بينهم متحدث باسم وحدات حماية الشعب سيجتمع مع ماكرون، ولم تؤكد الرسالة الفرنسية أو تنف الاجتماع.