أردوغان يقاضي رئيس حزب معارض بسبب تعليقات حول فتح الله غولن

قال محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الرئيس رفع دعوى قضائية ضد رئيس حزب المعارضة الرئيسي بسبب تصريحات “لا أساس لها” تربط بين أردوغان وغولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وكان رجل الدين فتح الله غولن في وقت من الأوقات حليفًا وثيقًا لحكومة أردوغان، لكن شقاقًا حدث بينهما في السنوات الأخيرة.

وأعلنت الحكومة حركة غولن منظمة إرهابية في 2016، واتهمت مؤيديه بالتحريض على محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في وقت لاحق من نفس العام وأسفرت عن مقتل 250 شخصًا.

وألقي القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص بتهمة الارتباط بحركة غولن في إطار حملة قمع أمنية أعقبت محاولة الانقلاب.

وأوضح كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني في وقت سابق هذا الأسبوع، أن أردوغان كان أقرب إلى غولن من أي سياسي تركي آخر.

وقال في كلمة أمام أعضاء بحزبه في أنقرة “الذراع السياسية لشبكة غولن هي الشخص الذي يشغل الرئاسة.. الذراع السياسية رقم واحد لشبكة غولن.. المدافع رقم واحد هو الشخص الذي يشغل الرئاسة”.

ورفض حسين أيدين محامي أردوغان هذا الاتهام قائلًا إن من الواضح للجميع أن الرئيس يقود المعركة ضد شبكة غولن، مضيفًا أن أردوغان يسعى للحصول على تعويض عما لحق به من أضرار قدره 250 ألف ليرة (63 ألف دولار).

وقال المحامي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “رفعنا دعوى قضائية بسبب اتهامات قليجدار أوغلو الظالمة والتي لا أساس لها والموجهة لرئيسنا”.

وينفى غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، أي دور له في محاولة الانقلاب.