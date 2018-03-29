وسط تصعيد أمني.. تظاهرات عارمة واشتباكات بين الشرطة الإيرانية ومحتجين عرب في الأهواز (فيديو)

تظاهر الآلاف من الإيرانيين العرب في مدينة الأهواز، يوم الخميس، بوسط شارع “نادري” في المدينة، لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على “نكران هويتهم العربية من قبل النظام الإيراني”.

وشهدت احتجاجات اليوم، بحسب ناشطين من الأهواز، اشتباكات مع الشرطة الإيرانية بسبب محاولتها تفريق المحتجين.

عاجل: الاشتباكات بين المتظاهرون والشرطة الإيرانية في ميدان الأحواز . pic.twitter.com/ypifDct7zI — محمد مجيد الأحـوازي (@MohamadAhwaze) March 29, 2018

وتشهد بضع مدن عربية احتجاجات واسعة بسبب برنامج بثته الشبكة الرسمية للإذاعة والتلفزيون الإيرانية اعتبره العرب ناكرًا لوجودهم وهويتهم العربية في الإقليم، وحاول البرنامج إبراز قومية “اللر” المهاجرين إلى المنطقة بصفتهم سكان الأهواز العربية.

وفي السياق ذاته، قام برنامج ثاني في شبكة “نسيم” الإيرانية بالاستهزاء باللغة العربية؛ ما زاد الاحتقان والتوتر في المحافظة.

وذكرت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ “ارم نيوز”، أن الجماهير العربية جابت شوارع الأهواز حاملة شعارات حماسية باللغة العربية مثل: “الأهواز لنا وما نعطيها” و”أردونا نذل وما ذلّينا”، إذ تجمع أكثر من عشرة آلاف متظاهر في وسط المدينة.

وبحسب مقاطع فيديو التي حصل عليها “إرم نيوز”، هتف المتظاهرون في شارع عبدالحميد بشعارات “الأهواز لنا ‌وما نعطیها” وسط تصاعد (الزغازيد) من قبل النساء المشاركات.

وقالت المصادر، إن أكثر من خمسة آلاف متظاهر -أيضًا- تجمعوا أمام مبنى رئيس المحافظة في الأهواز منددين بالعنصرية ضد العرب في إيران ومطلقين شعارات حماسية و”هوسات أهوازية” من تراثهم العربي.

كما تجمع الآلاف من الشباب الأهوازيين العرب أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في المدينة منددين بسياسات المحسوبية والتمييز بين القوميات في إيران.

وكان آية ألله عباس الكعبي، العضو العربي في مجلس الخبراء أرسل رسالة احتجاج شديدة إلى المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون، اعتبر فيها نكران العرب في الأهواز إهانة كبيرة على جميع المكونات القومية في إيران.

ودعا الكعبي مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الاعتذار من الشعب العربي وتوبيخ مسؤولي البرنامج المذكور.