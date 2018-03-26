بريطانيا: الإجراءات الغربية ضد روسيا هي الأكبر من نوعها

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن التحرك الغربي ضد عشرات الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة وأوروبا، هو أكبر عملية طرد من نوعها لجواسيس روس على الإطلاق.

وقال جونسون في تدوينة على “تويتر”، إن “رد الفعل الدولي الاستثنائي اليوم الإثنين من قبل حلفائنا يمثل أكبر عملية طرد جماعي في التاريخ لضباط مخابرات روس على الإطلاق، وهذا سيساعد في الدفاع عن أمننا المشترك”.

وأضاف: “لا يمكن لروسيا مخالفة اللوائح الدولية دون عقاب”.

ورحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، بالإجراءات التي اتخذتها دول أخرى لطرد دبلوماسيين روس بعد هجوم على جاسوس روسي سابق في إنجلترا، قائلة إن “ذلك يبعث بإشارة قوية لموسكو بأنه لا يمكن لها الاستخفاف بالقانون الدولي”.

وقال بيان من مكتب ماي: “نرحب بالإجراءات التي اتخذها حلفاؤنا اليوم، والتي توضح بشكل جلي أننا نقف صفًا واحدًا في توجيه أقوى إشارة لروسيا بأنها لا تستطيع الاستخفاف بالقانون الدولي”.