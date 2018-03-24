آلاف المحتجين في واشنطن يطالبون بتشديد السيطرة على السلاح

تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم السبت، للمطالبة بإصدار تشريعات صارمة للسيطرة على ظاهرة انتشار الأسلحة النارية، وفق وسائل إعلام محلية.

ولم ترد أرقام محددة لعدد المشاركين في المظاهرة، غير أن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قالت إن منظمي الاحتجاج (لم تذكرهم) يأملون في حشد 500 ألف متظاهر.

وأضافت: “إذا تحقق هذا الرقم فإنها ستكون من أكبر المظاهرات التي تشهدها واشنطن منذ حرب فيتنام (1955 – 1975)”.

وذكرت الوكالة أنه يتم التخطيط لـ 800 مسيرة أخرى بالتزامن مع تلك المظاهرة في عدة مدن أمريكية، وأخرى خارج الولايات المتحدة.

وتأتي تلك التجمعات بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وفي 14 شباط/فبراير الماضي، اقتحم المراهق “نيكولاس كروز” مدرسة “باركلاند” الثانوية بولاية فلوريدا، المفصول منها سابقًا، وأطلق النار على عدد من الطلاب والمعلمين؛ ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

والشهر الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم وعن الطلاب في حال وقع هجوم على المدرسة، نظرًا لتكرار مثل تلك الحوادث في مدارس البلاد.

وأفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها البلاد، منذ مطلع 2018 وحتى أواخر شباط/فبراير الماضي (خلال شهرين)، إلى مقتل ألفين و249 شخصًا، بحسب إحصائية صادرة، في 26 فبراير 2018، عن منظمة “أرشيف العنف المسلح” (غير حكومية).