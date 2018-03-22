ترامب يقيل مكماستر مستشار الأمن القومي ويعين بولتون خلفًا له

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، استبدال مستشاره للأمن القومي اتش ار ماكماستر، بالسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.

وبعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في فريقه خلال الأشهر الماضية، قال ترامب: “أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من نيسان/ أبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي”.

وبولتون الذي كان أحد قادة “الصقور” في إدارة جورج دبليو بوش، قبل أن يصبح معلقًا على شبكة “فوكس نيوز” معروف بشكل خاص بأسلوبه العدواني.

وحيا ترامب “العمل الاستثنائي” الذي أداه مكماستر، مؤكدًا أنه سيبقى صديقًا له على الدوام.

ومنذ أسابيع عدة، بات مكماستر في موقع ضعيف بسبب غياب دعم واضح له من الرئيس الأمريكي وشائعات حول إمكان الاستغناء عنه.

ويأتي هذا الإعلان بعد 10 أيام من إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي سيحل مكانه المدير الحالي لـ”السي آي إيه” مايك بومبيو “الصقر” الجمهوري.

وبولتون هو من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى في تموز/ يوليو العام 2015.

وقال آرون ديفيد ميلر الدبلوماسي المخضرم الذي عمل في إدارات ديومقراطية وجمهورية، إنه “مع تعيين جون بولتون، سيكون فريق ترامب للسياسة الخارجية الأكثر تحفظًا وأيديولوجية والأقل براغماتية في الذاكرة الحديثة، في وقت تتطلب فيه التحديات على الساحة الدولية الحزم لكن أيضًا مرونة وبراغماتية”.