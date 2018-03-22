الصين تزود باكستان بنظام تتبع لتطوير برنامجها الصاروخي‎

باعت الصين إلى باكستان نظام تتبع بصري قوي، في صفقة غير مسبوقة قد تساعد الجيش الباكستاني على تطوير الصواريخ متعددة الرؤوس، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية (خاصة)، أن السلطات الصينية رفعت السرية عن الصفقة، أمس الأربعاء.

وقالت إن صفقة بيع الصين نظام تتبع لباكستان تمت بعد شهرين من اختبار الهند أكثر صواريخها الباليستية العابرة للقارات تطورًا.

وفي 18 كانون الثاني/يناير الماضي، اختبرت نيودلهي صاروخ “أغني-5” الباليستي، بالغ التطور، والقادر على حمل رؤوس نووية لمدى طويل، ما يمكنه ضرب بكين أو شنغهاي.

من جهتها، أكدت الأكاديمية الصينية للعلوم على موقعها الإلكتروني، أنّ “الصين تعد أول دولة تصدر معدات على هذا القدر من الحساسية إلى باكستان”.

وأوضح تشنغ مينغوي، باحث في الأكاديمية، أن باكستان اشترت نظامًا بصريًا واسع النطاق وشديد التعقيد، للتتبع والقياس من الصين” وفق المصدر ذاته.

ويقوم النظام الصيني بتسجيل صور عالية الدقة لإطلاق الصاروخ من منصة، ومراحل فصل المنصة، وشعلة الذيل، وعودة القذيفة إلى الغلاف الجوي، علاوة على رصد مسار الرؤوس الحربية التي يطلقها الصاروخ، بحسب “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.