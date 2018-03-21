احتفظوا بواحدة.. “بوكو حرام” تفرج عن 100 تلميذة نيجيرية مختطفة

ذكر شهود عيان، اليوم الأربعاء، أن متطرفي بوكو حرام أعادوا أكثر من 100 فتاة تم اختطافهن من مدرسة داخلية شمال شرق نيجيريا، في واقعة أعادت للأذهان مأساة “شيبكوك” العام 2014.

ونقلت وكالة رويترز عن الفتيات العائدات وأقارب أن تلميدة واحدة ما زالت في الأسر ووفاة خمس تلميذات من أصل 111 تلميذة اختطفن الشهر الماضي.

وذكرت المصادر أن الفتاة الوحيدة التي بقيت في الأسر يمسكها المتطرفون بذريعة أنها “مسيحية.”

ووفقًا للشهود فقد دخل المقاتلون المدينة حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم في تسع سيارات وتركوا الفتيات وسط المدينة، وعندما خرج السكان المذعورون من منازلهم ، قال المتطرفون: “هذا تحذير لكم جميعًا” ، بحسب ما أفاد أحد سكان لوكالة أسوشيتد برس.

وقال المتطرفون لسكان المدينة: “فعلنا هذا بدافع الشفقة، لا ترسلوا بناتكم إلى المدرسة مرة أخرى”.

ونفذت “بوكو حرام” التي يعني اسمها “التعليم الغربي خطيئة”، منذ العام 2009، سلسلة من الاعتداءات الدموية أدت إلى سقوط أكثر من 20 ألف قتيل. وخطفت المجموعة مئات النساء والأطفال، لكن عملية الخطف التي طالت 276 تلميذة في شيبوك عام 2014، أثارت موجة من الاستنكار العالمي.