جريح في تكساس بسادس انفجار من نوعه بأقل من شهر

المصدر: أ.ف.ب

أصيب شخص واحد على الاقل بجروح في انفجار وقع الثلاثاء في أوستن بولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة) حيث ادى انفجار سلسلة طرود مفخخة منذ مطلع الشهر الجاري الى سقوط قتيلين والعديد من الجرحى، كما افادت السلطات.

وقال فرع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في سان انطونيو في تغريدة على تويتر ان “الأف بي آي وشرطة اوستن يستجيبان لبلاغ عن انفجار في جنوب اوستن (…) فرق الاسعاف تفيد بوقوع جريح واحد على الاقل”.

وهو ثاني انفجار يقع في تكساس الثلاثاء والسادس خلال اقل من شهر.

وفجر الثلاثاء أصيب موظف بجروح اثر انفجار طرد مفخخ في مركز توزيع لشركة فيديكس في سان انطونيو، بعد يومين على انفجار طرد مفخخ آخر في أوستن، عاصمة الولاية.

ومنذ 2 آذار/مارس شهدت اوستن انفجار اربعة طرود مفخخة اوقعت قتيلين وعددا من الجرحى.