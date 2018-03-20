مراهق في ماريلاند يصيب شخصين بمدرسة ويلقى حتفه برصاص ضابط

قال مسؤول أمني إن طالبًا عمره 17 عامًا أصاب زميلين له بجراحٍ خطيرة بعد أن أطلق الرصاص عليهما في مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية صباح الثلاثاء، قبل أن يلقى حتفه في معركة بالأسلحة النارية مع ضابط شرطة في المدرسة.

ووقع إطلاق النار قبل قليل من الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) في مدرسة جريت ميلز الثانوية بمقاطعة ماري على بعد 110 كيلومترات جنوب واشنطن.

وجاء الحادث وسط احتدام الجدل حول العنف الناجم عن الأسلحة النارية في أعقاب مذبحة في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الشهر الماضي، قُتل فيها 17 طالبًا.

وقال تيموثي كاميرون قائد شرطة المقاطعة إن المصابين، وهما فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وفتى عمره 14 عامًا، نُقلا إلى المستشفى. وأضاف أن الفتاة ترقد في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة، في حين أن الطالب حالته جيدة.

وقالت الشرطة إن المسلح اسمه أوستين ويات رولينز، وقال كاميرون إن هناك “مؤشرًا” على علاقة سابقة بينه وبين الطالبة، بيد أنه أضاف أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.