صحفية فرنسية تروي تفاصيل محاولة “مزعومة” لاغتصابها من قبل معمر القذافي (فيديو)

روت صحفية فرنسية، خلال استضافتها ببرنامج تلفزيوني محلي في بلادها اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما زعمته حول محاولة الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، “اغتصابها” العام 1984.

وقالت الصحفية ميمونا هانتيرمان، لقناة CNews الفرنسية، إنها “في ذلك العام كانت تتواجد بقرية العزيزية لتغطية الحرب بين ليبيا والتشاد لصالح القناة الفرنسية الثالثة، فأخبرها أحد الصحفيين في مجلة (لانوفيل افريك) أن الرئيس القذافي (يومها) يريد مقابلتها”.

وأضافت أنها “كانت سعيدة لأنها ستحصل على استجواب من الرئيس”، مشيرة إلى أنها “عندما وصلت عنده رأته كأنه يبدو مخدرًا، وكانت بصحبته مترجمة بلباس أبيض اسمها ليلى، قبل أن يطلب القذافي من الضيفة الانتقال إلى قاعة ثانية، ثم فتح الباب على غرفة نوم”.

وأشارت هانتيرمان إنها “لن تنسى هذه الغرفة حتى مماتها”، ثم شرعت في وصف شكل الغرفة، وكيف أن “القذافي دفعها فوق السرير، وفتح لباسه”.

وبينت الصحفية الفرنسية أنها “تذكرت حينها أن المسلمين لا يقربون المرأة الحائض، وهي تعلم ذلك لأن والدها مسلم، فتذرعت للرئيس الراحل بأنها مريضة، ما أفلتها من الاغتصاب”.

وقالت إنها “قبل أن تغادر هددها القذافي بالقتل إذا فضحت ما جرى، واضطرت فعلًا للصمت”، مبررة ذلك “بخوفها من القتل خاصةً أن طفليها كانا آنذاك في سن الثالثة والخامسة”.

وبعد سنوات عديدة روت الصحفية ما حصل معها لقناة “كانال+” العام 2007، لأن زيارة القذافي لفرنسا استفزتها آنذاك، ثم ألفت في 2009 كتابًا مع زوجها بعنوان “عندما كنا أبرياء”، تطرقت في أحد فصوله للموضوع.

وفي نفس السياق أعادت “ميمونا هانتيرمان” سرد روايتها اليوم، خلال برنامج يديره الإعلامي “باسكال برود”، لمناقشة موضوع احتجاز الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والتحقيق معه بخصوص اتهامات بتمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية.