ماذا طلب ماكرون من بوتين بعد فوزه في الانتخابات؟

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن تبذل موسكو قصارى جهدها لإنهاء القتال في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ماكرون، اليوم الإثنين، مع بوتين، تمنى خلاله “لروسيا وشعبها النجاح في تحديث البلاد على الأصعدة السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية”، بعد الانتخابات التي جرت، أمس الأحد.

وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على مخاوفه بشأن الوضع في سوريا، حيث تقاتل القوات الروسية إلى جانب الرئيس بشار الأسد، داعيًا روسيا إلى “أن تبذل قصارى جهدها؛ لإنهاء القتال ووقف الخسائر في صفوف المدنيين”.

كما طالب السلطات الروسية بتقديم إيضاحات بشأن دورها في الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف جاسوسا روسيا سابقا في مدينة سالزبري الإنجليزية، والإفصاح عن أي برامج للأسلحة ربما لم تعلن عنها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد الرئيس الفرنسي، قناعته بأنه متى يتم توضيح هذه الأمور، فإن التعاون بين أوروبا وروسيا سيكون ضروريا لأمن القارة الأوروبية وسيصب في مصلحة بلادنا”.