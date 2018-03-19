إسرائيل تعتقل فرنسيًا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين ..صور

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي -شين بيت- اليوم الاثنين أنه اعتقل مواطنًا فرنسيًا يعمل في القنصلية الفرنسية بالقدس للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين.

وقال الجهاز في بيان بالعبرية” إن الفرنسي استخدم سيارة تابعة للقنصلية للتهرب من التفتيش الأمني الإسرائيلي ونقل 70 مسدسًا وبندقيتين هجوميتين عبر معبر اريز على الحدود بين إسرائيل وغزة للضفة الغربية خمس مرات على الأقل”.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي “إن موظف القنصلية الفرنسية المحتجز بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين كانت دوافعه مالية”.

بدورها، قالت السفارة الفرنسية في إسرائيل “إنها تتعاون مع إسرائيل بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية”.

وقال متحدث باسم السفارة “نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية” ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي.‎