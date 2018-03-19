ترامب يأمر موظفي البيت الأبيض التعهد بعدم الكشف عن أي معلومات

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار الموظفين بعد انضمامهم إلى البيت الأبيض بالتوقيع على اتفاقيات بعدم الكشف عن أي معلومات في أعقاب العديد من عمليات التسريب التي حدثت في الشهور الأولى من إدارته.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأحد، بأن هذه الاتفاقيات تنص على أن المسؤولين “قد يواجهون غرامات مالية إذا كشفوا عن معلومات سرية بالبيت الأبيض للصحف ولأشخاص آخرين، حتى بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.

وقالت روث ماركوس، نائبة رئيس تحرير صفحة الرأي بصحيفة واشنطن بوست، إن مسودة الاتفاقية تنص على أن يدفع المخالفون غرامة تبلغ 10 ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة.

ووقع كبار مسؤولي حملة ترامب على اتفاقيات مماثلة، ولكن خبراء قانونيين تساءلوا عن ما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية قانونية بالنسبة لموظف حكومي رفيع المستوى في ضوء ما يكفله الدستور من حرية التعبير.

وذكرت الصحيفة، أن المسؤولين وافقوا في نهاية الأمر، على توقيع الاتفاقيات وذلك إلى حد ما بعد أن خلصوا إلى أنه من المرجح أن يتعذر تطبيقها.