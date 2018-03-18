جيل ولد في عهد بوتين يصوت لأول مرة في الانتخابات

عاش جيل من الروس، مثل فلاديسلافا إيسايكينا البالغة من العمر 19 عامًا، حياته بالكامل تحت حكم فلاديمير بوتين ويصوت هؤلاء للمرة الأولى في انتخابات الرئاسة التي جرت اليوم الأحد.

وتولى بوتين الرئاسة لأول مرة قبل ما يزيد قليلًا على 18 عامًا لذلك أصبح لدى من ولدوا وقت توليه السلطة للمرة الأولى حق التصويت في هذه الانتخابات. ويمنح القانون الروسي حق التصويت في الانتخابات لمن يبلغ 18 عامًا.

وقالت إيسايكينا بعد أن أدلت بصوتها في إيليكتروغورسك قرب موسكو برفقة جدها نيكولاي أوسيبينكو “أنا سعيدة جدًا بالإدلاء بصوتي لأني أريد أن أكون مواطنةً لها موقف سياسي نشط في روسيا الاتحادية”.

وأضافت “منحنا حرية.. أعطونا هذه الفرصة لاختيار ممثلينا.. وأريد اغتنام هذه الفرصة”.

ولدت إيسايكينا في منطقة موسكو يوم 24 نيسان أبريل 1999، وفي وقت لاحق من هذا العام في 31 ديسمبر كانون الأول تولى بوتين منصب القائم بأعمال الرئيس، وهيمن على المشهد السياسي الروسي منذ ذلك الحين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز في الانتخابات بهامش كبير.

ورفضت إيسايكينا الإفصاح عن مرشحها، ولم تبلغ جدها حتى باختيارها، وقالت إنها اختارت الشخص الذي تعتقد أنه سيحقق السلام والاستقرار والرخاء لروسيا.

وقالت “في مثل هذا الوضع الدولي الصعب، انتخاب الرئيس أمر خطيرٌ جدًا.. على الجميع التصويت للشخص الذي يثقون فيه”.