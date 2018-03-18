ماذا يعني نشر صورة ترامب عاريًا على غلاف مجلة أمريكية سياسية؟

أعادت مجلة “نيويوركر” السياسية الأمريكية، هذا الأسبوع، نشر صور عري الرئيس دونالد ترامب، لكن هذه المرة غلافًا رئيسيًا يُصوّره أثناء مؤتمر صحفي، وبجملة من الإشارات التي يفهمها الأمريكيون كإيحاءات معنوية مسيئة.

الصورة التي نزلت الأسواق، يوم أمس الأول، أثارت موجة لم تنقطع من التحليلات والتعقيبات، في توقيتها وتفاصيلها. وقد أعطت المجلة للموضوع عنوانًا بكلمة واحدة “مكشوف Exposed” وهو تعبير قد يعني “التعرض للخطر” بالإضافة للعري.

أول الشروحات كانت من باري بليت رسّام الكاريكاتير نفسه الذي صنع اللوحة، بقوله إن ترامب في مخيلته، يبدو باستمرار عاريًا بشكل مجازي أمام الصحفيين؛ وذلك بسبب شدّة المواجهات مع الصحفيين وتتابع صدور الفضائح أو شبهات الفضائح.

صغر حجم الأصابع

كان ملفتًا في تعقيبات مجلتي أنكويزتر و نيوز ريببلك، صغر حجم أصابع يدي الرئيس، وهي مسألة كانت أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، حظيت من صحيفة واشنطن بوست وشبكة إي بي سي التلفزيونية بتفسيرات تغض من طرف كفاءة ترامب العاطفية.

موقع هفبوست الأمريكي رأى في نشر صور الرئيس عاريًا، وفي هذه الظروف الدولية المأزومة، أكثر من مجرد التجريح لشخص دونالد ترامب. فأن يكون الرئيس عاريًا على غلاف مجلة مثل نيويوركر، هي مسألة تطال صورة بلاده وحضورها الأممي، كما قالت.

كما استذكر نشطاء سياسيون على السوشيال ميديا القصة القديمة المعروفة بعنوان “الإمبراطور عاريًا”، والتي يكتشف فيها الشعب أن رئيسهم يمشي عاريًا دون أن يدري.

غلاف كلينتون

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها “نيويوركر” صورة كاريكاتيرية لرئيس أمريكي ضمن مؤتمر صحفي مشوب بالفضائح. ففي عام 1998 ظهر الرئيس بيل كلينتون على غلاف المجلة برسم يعرضه في مؤتمر صحفي أثناء فضيحته مع مونيكا لوينسكي، محاطًا بمايكروفونات.

عري ميلانيا

يشار إلى أن صحيفة نيويورك بوست كانت في تموز 2016 نشرت صورة ميلانيا زوجة ترامب وهي عارية، ضمن ألبومها القديم عندما كانت في فرنسا عارضة أزياء. ويومها علق ترامب أن “الصورة بديعة”.