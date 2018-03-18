نائب إيراني: نجاد يتجسس لصالح المخابرات البريطانية

كشف النائب في البرلمان الإيراني والقيادي في التيار المتشدد غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي اليوم الأحد، أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعض المسؤولين في فريق حكومته السابقة باتوا يتجسسون ويعملون لصالح المخابرات البريطانية.

وقال النائب أيمن آبادي في مقابلة مع وكالة أنباء “نامه نيوز”، إن أجهزة المخابرات البريطانية أصبحت متنفذة حتى داخل منزل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مضيفاً أن العلاقات السياسية بين نجاد وبعض المقربين منه مع المخابرات البريطانية باتت واضحة.

وأشار إلى أن السيدة بريوش سطوتي زوجة الدكتور حسين فاطمي وزير خارجية إيران في عهد رئيس الوزراء محمد مصدق، هي التي تقوم بعمليات التنسيق بين أحمدي نجاد والمخابرات البريطانية.

وأقدمت السلطات الإيرانية منذ الثلاثاء الماضي على اعتقال حميد بقائي مساعد الرئيس السابق للشؤون التنفيذية بعد إدانته بالاختلاس وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً، فيما اعتقلت أمس السبت “اسفنديار رحيم مشائي” بتهمة إهانة السلطة القضائية عقب إحراق حكم القضاء الصادر بحق بقائي.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية تابعة للتيار المتشدد، الأحد، صورة تظهر اجتماع اسفنديار رحيم مشائي صهر أحمدي نجاد ومدير مكتبه مع بريوش سطوتي، دون أن تحدد تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ولا المكان.