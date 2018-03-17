محامي ترامب يأمل في إنهاء تحقيق روبرت مولر

أعرب جون دود، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن أمله في إنهاء مهمة المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016.

وقال دود، في تصريح أدلى به لصحيفة “Daily Beast” الأمريكية، “آن الآوان لإنهاء تحقيقات روبرت مولر”.

وحسب ما نقله الموقع، فإن المحامي أعرب عن أمله في أن يحذو نائب وزير العدل، رود روزنستاين، حذو وزيره جيف سيشنز، الذي قدم “مثالًا رائعًا وشجاعًا” بإقالته نائب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي اي”، أندرو مكابي.

وأضاف دود قائلًا: “تحقيقات مولر بنيت على ملف احتيالي وفاسد”، دون توضيح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير العدل الأمريكي، إقالة ماكابي الذي كان له دور كبير في تحقيقات المكتب مع هيلاري كلينتون، ودور روسيا في الانتخابات، إضافة لاتهامه بـ”التدخل لتغيير مجريات تحقيق داخلي أجرته وزارة العدل”.

وبعد وقت قليل من طرد ماكابي، غرد الرئيس الأمريكي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلًا: “أندرو ماكابي طُرد، إنه يوم عظيم للعاملين والعاملات المجتهدين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم عظيم للديمقراطية”.

وكانت حملة ترامب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترامب، لتكرار نفي الأمر، مشددًا على أنه “لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية”.

والتحقيقات الأمريكية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقًا لمكتب (إف بي أي) حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، في آيار/مايو 2017.