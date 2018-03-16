على وقع أزمة الجاسوس “سكريبال”.. لافروف: وزير الدفاع البريطاني ليس مهذبًا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إن وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون ربما ينقصه التهذيب.

وكان وليامسون قال في وقت سابق إن روسيا ينبغي أن “تغرب عن وجهنا وتخرس”.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في كازاخستان “ربما ينقصه التهذيب”.

وأضاف أن موسكو لم تعد تهتم بالتعليقات الصادرة من بريطانيا بشأن مزاعم تسميم الجاسوس التي تنفيها روسيا.

وأكد لافرورف أن بلاده ستطرد ثلاثة دبلوماسيين بريطانيين ردًّا على قرار لندن طرد 23 من العاملين بالسفارة الروسية في لندن.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ألكسندر ياكوفينكو سفير موسكو لدى بريطانيا قوله اليوم الجمعة إن روسيا ستمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن في النزاع بشأن تسميم جاسوس روسي سابق.