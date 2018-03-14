إصابة 3 طلاب أمريكيين بإطلاق نار شمال مدينة كاليفورنيا

أصيب 3 طلاب بالرصاص في حادث إطلاق نار وقع شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن مدرسًا، وهو أيضا ضابط شرطة احتياطي، يعمل في شمال كاليفورنيا أطلق بطريق الخطأ مسدسه داخل أحد الفصول، وأصاب 3 طلاب.

وذكرت قناة “دبليو كيو” الأمريكية أن المدرس كان يُشهر سلاحه عاليًا؛ للتأكد من عدم احتجاز الطلقات بعد تفريغه من الذخيرة، في فصله الدراسي بمدرسة “سي سايد” الثانوية.

وأكدت مصادر بشرطة “سي سايد” أنه لم يصب أحد بجروح خطيرة، موضحًا أن طالبًا بعمر 17 عامًا أصيب بجروح متوسطة، عندما استقرت شظايا الرصاص في عنقه.

وبحسب المصادر الأمنية، المعلم كان يشرح درسًا في مجال سلامة السلاح، ويعلّم الطلاب كيفية نزع سلاح شخص ما، إلا أن الطلقات خرجت بالخطأ لتصيب الطلاب.