رئيس الأركان الإيرانية: قواتنا المسلحة تواجه تهديدات “أكثر خطورة”

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة لبلاده تواجه تهديدات “أكثر خطورة”، معتبرًا أن هذه التهديدات تتزايد صعوبتها يومًا بعد آخر.

ونقلت وكالة أنباء “دفاع برس”، التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، عن باقري قوله، أمام جمع من القادة والضباط العسكريين: إن “القوات المسلحة تواجه مهام وحوادث وتهديدات خطيرة، وإن الأوضاع ستكون أكثر خطورة يومًا بعد آخر”.

وأشار اللواء باقري إلى “التهديدات والحروب الثقافية التي يواجهها المجتمع الإيراني”، مضيفًا أن “هناك تهديدات خطيرة على كافة المستويات ومنها الحرب الثقافية. سيعرض مجتمعاتنا وعائلاتنا لخطر أكبر، وهو ما لم يكن عليه الحال في الماضي”.

وتابع القائد العسكري الإيراني، في معرض إشارته إلى وجود نقمة من الشباب على النظام الحالي المتشدد، قائلًا: “اليوم، نحن نواجه مجتمعًا اختلف شبابه بشكل كبير عن الأجيال السابقة عن مستوى وعيهم، ويواجهون تهديدات أكثر من الماضي، مما يجعل رجال الدين يعملون على تحسين رؤيتهم الدينية، وهي مسؤولية المفكرين غير السياسيين”.

وشدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية على حاجة البلاد لتطوير سلاحها في ظل التهديدات، معتبرًا أن “الأسلحة لا تكفي وحدها لمواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية”.