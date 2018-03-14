انتهاء المهلة البريطانية لموسكو بخصوص اغتيال الجاسوس الروسي

قالت السفارة الروسية في لندن اليوم الأربعاء إن موسكو لم تستجب لطلب بريطانيا أن تفسر بحلول منتصف الليل كيف تم استخدام غاز للأعصاب طوره الاتحاد السوفيتي في هجوم على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمهلت روسيا حتى نهاية أمس الثلاثاء لتفسير كيف جرى استخدام غاز (نوفيتشوك) للأعصاب، الذي طوره الجيش السوفيتي، على الأراضي البريطانية.

وقال متحدث باسم السفارة “روسيا لن تتجاوب مع الإنذار البريطاني إلى أن تحصل على عينات من المادة الكيماوية”.

وذكرت السفارة أن روسيا ليست ضالعة في الهجوم بغاز الأعصاب. وأوضح المتحدث أن أي إجراءات عقابية قد تتخذها لندن ضد روسيا ستستتبع ردا.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق.