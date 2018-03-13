بعد تيلرسون.. ترامب يقيل مساعده الخاص جون ماكنتي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب أقال مساعده الخاص بالبيت الأبيض جون ماكنتي، أمس الإثنين.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول (لم تسمه)، قوله، الثلاثاء، إن ترامب أقال مساعده الخاص بسبب قضايا أمنية؛ “لم يتم تحديدها”.

يشار أن ذلك يأتي بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي إقالة وزير خارجيته، ريكس تيلرسون.

واليوم، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، التعليق على إقالة “ماكنتي”، وقالت: “نحن لا نعلق على القضايا الشخصية”، دون مزيد من التوضيح.

من جهتها، أعلنت حملة ترامب لرئاسيات عام 2020، تعيين ماكنتي مستشارًا للحملة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي إقالة تيلرسون، وتعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، خلفًا له.