إيران تحمّل “الإنترنت” مسؤولية رواج المخدرات

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، الاثنين، أن 50 % من تجارة المخدرات داخل البلاد تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، مؤكدًا تزايد عدد المدمنين على المخدرات في إيران.

ويأتي تصريح المسؤول الإيراني بالتزامن مع دعوات يطلقها مسؤولون آخرون لتشديد القيود على الإنترنت ومواقع التواصل في إيران، للحد من الاحتجاجات التي تعضف بالبلاد والتي باتت تهدد النظام الإيراني.

وقال فضلي خلال كلمة له في الدورة الحادية والستين للجنة مكافحة المخدرات بمقر الأمم المتحدة في فيينا، إن “إيران أكبر دولة في العالم من حيث مكافحة المخدرات، وإنها تمكنت من ضبط 785 طنًا من مختلف أنواع المخدرات خلال عام 2017”.

وأشار فضلي إلى خطورة تزايد عملية تجارة المخدرات عبر شبكة الإنترنت، مضيفاً أن “نسبة 50 % من تجارة المخدرات تتم عبر الفضاء الالكتروني”.

ولم يوضح المسؤول كيفية التعاطي مع هذه المعلومة، لكنها تأتي في سياق التمهيد لتقبل إجراءات مرتقبة لتشديد القيود على استخدامات الشبكة العنكبوتية، لأهداف سياسية بحتة.

وكشف الوزير الإيراني عن تزايد استخدام مادة الهيروين بمناطق مختلفة في إيران، معتبرًا أن أغلب المخدرات التي يتم تهريبها إلى الأراضي الإيرانية تأتي من أفغانستان.

ويقدر المسؤولون الإيرانيون أن هناك أكثر من مليون و350 ألف مدمن للمخدرات في البلاد.