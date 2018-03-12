واشنطن ترجّح وقوف موسكو خلف تسميم الجاسوس الروسي

رجح وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الاثنين، وقوف موسكو خلف حادث تسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

وأدانت متحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، حادثة تسمم العميل الروسي، معربة عن دعم بلادها الحكومة البريطانية في التحقيقات.

جاء ذلك في تصريح لساندرز أدلت به، الاثنين في موجز صحفي، في واشنطن.

وأشارت ساندرز، إلى أنّ استخدام غاز أعصاب قاتل ضدّ مواطن بريطاني على أرض بريطانيا، “أمر مشين”.

وأضافت: “هذا الهجوم نفذ بشكل طائش وغير مسؤول. نحن ندين هذا الهجوم برمته”.

و قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاثنين إن بلادها توصلت إلى قناعة بأن تسمم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، حدث بواسطة مادّة سامة تؤثر بشكل فعال على الجهاز العصبي جرى تطويرها من قبل روسيا.

وأوضحت ماي في كلمة ألقتها بالبرلمان، أن الحكومة البريطانية على قناعة بأن الاحتمال الأرجح أن تكون روسيا هي المسؤولة عن التسمم الذي تعرض له سيرغي ويوليا سكريبال.

يشار إلى أن الشرطة البريطانية عثرت الأحد قبل الماضي (4 مارس/ آذار)، على سكريبال (66 عامًا) وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدًا الوعي مع ابنته يوليا (33 عامًا)، بمدينة سالزبيري (جنوب غرب).

وكانت محكمة روسية قضت بسجن سكريبال لمدة 13 عامًا عقب إدانته بالتجسس لمصلحة بريطانيا في 2006، قبل أن يصدر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف عفوًا عنه.

ومنحت بريطانيا حق اللجوء لسكريبال، عقب اتفاق لتبادل الجواسيس في 2010 بين الولايات المتحدة وروسيا.

ووجهت روسيا لسكريبال عدة تهم، بينها “تسريب معلومات لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية (MI6)”، و”إفشاء هويات عملاء روسيا في دول أوروبا”.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، فقد سكريبال زوجته وابنه في حادث سير قبل أعوام قليلة، وأبلغ سكريبال الشرطة البريطانية مؤخرًا أنه يشعر بالقلق على حياته.