بوتين يبحث مع محمد بن زايد التعاون لضمان استقرار الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، التعاون بين البلدين لضمان الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين، في بيان له، إن “بوتين ناقش مع ولي عهد أبوظبي قضايا الساعة والتعاون الثنائي، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، أثناء محادثات عقدت بين الجانبين في موسكو نيسانَ/أبريل 2017 “.

وأضاف البيان أن “الطرفين أكدا اهتمامهما المتبادل بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاتجاهات، والتنسيق الوثيق من أجل ضمان الاستقرار والأمن، في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام”.