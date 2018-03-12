فرنسا تقرر ضرب مواقع “الكيماوي” في سوريا في هذه الحالة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لتوجيه ضربات موجهة ضد أي موقع في سوريا يستخدم لشن هجمات كيماوية تفضي إلى مقتل مدنيين.

وقبل مناقشة ملف سوريا في الأمم المتحدة، أكد ماكرون أن موسكو، الحليف الوثيق لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لم تبذل ما يكفي من الجهد للسماح بدخول إمدادات الإغاثة إلى جيب الغوطة الشرقية الذي تسيطر عليه المعارضة على مشارف دمشق.

وعندما سُئل بشأن الصراع السوري خلال مؤتمر صحفي في الهند بيّن ماكرون، أن فرنسا ستكون على استعداد للقيام بضربات إذا وجدت “أدلة قاطعة” على أن الأسلحة الكيماوية استخدمت للقتل.

وأشار ماكرون إلى “أنه في اليوم الذي نحصل فيه، خاصة بالتنسيق مع شركائنا الأمريكيين، على أدلة قاطعة على تجاوز الخط الأحمر- أي استخدام الأسلحة الكيماوية للقتل- فسوف نقوم بما قام به الأمريكيون أنفسهم قبل بضعة أشهر، سنعد أنفسنا لشن ضربات موجهة”.