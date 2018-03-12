حزب إسرائيلي يلوح بالانسحاب من الحكومة بعد اتفاق نتنياهو والمتدينين

لوّح حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الإسرائيلي، الذي يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، بالانسحاب من الحكومة بعد اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الأحزاب الدينية بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الاثنين، عن مصدر في حزب “إسرائيل بيتنا”، تلويح الحزب بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية بالقراءة الثالثة والأخيرة في الكنيست.

ومساء أمس، توصل نتنياهو، إلى اتفاق مع حزب “يهودوت هتوراة” الديني، إلى تفاهم يقضي بالتصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية قبل المصادقة على موازنة 2019، هذا الأسبوع.

ويقضي التفاهم بالتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون في الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان).

ويقتضي أي مشروع قانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست، قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستصادق اليوم، على مشروع القانون ومن ثم يحال إلى الكنيست بعد غد الأربعاء، لإقراره بالقراءة التمهيدية.

ويلزم القانون الإسرائيلي كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق سن 18 عامًا، ما عدا المواطنين العرب، بالخدمة العسكرية. ويقول المتدينون إنهم “يريدون التفرغ لدراسة التوراة؛ ولذلك لا يلتحقون بالخدمة العسكرية”.