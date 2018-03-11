بالفيديو.. روسيا تعلن نجاح اختبار لصاروخ “مثالي أسرع من الصوت”‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا، الأحد، أنها أطلقت بنجاح صاروخًا أسرع من الصوت، وصفه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بأنه “سلاح مثالي” وذلك عندما كشف النقاب عن مجموعة جديدة من أسلحة الجيل الجديد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأطلق الصاروخ “كينجال” عالي الدقة بواسطة مقاتلة “ميغ 31” الأسرع من الصوت، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن “الإطلاق تم بحسب ما كان مخططًا له، وأصاب الصاروخ الأسرع من الصوت هدفه”.

ونشرت الوزارة تسجيل فيديو يظهر طيارين يستعدان للطيران ثم يركضان باتجاه مقاتلة تحمل في أسفلها صاروخًا ضخمًا.

والفيديو المثير للحماسة الذي يتضمن موسيقى وطنية يظهر صاروخًا ينفصل عن المقاتلة ويخترق السماء الداكنة مخلفًا وراءه شهبًا نارية.

وصاروخ “كينجال” هو من ضمن مجموعة أسلحة جديدة كشف عنها النقاب الرئيس الروسي في خطابه في وقت سابق من آذار/مارس الجاري.

وتشهد روسيا في 18 آذار/ مارس انتخابات رئاسية من شبه المؤكد أن بوتين سيفوز فيها بحسب مراقبين.

وقال بوتين إن سرعة الصاروخ تفوق بعشرة أضعاف سرعة الصوت وهو قادر على تخطي أنظمة الدفاع الجوي، مضيفًا أنه تم نشر الصاروخ في جنوب روسيا في 1 كانون الأول/ديسمبر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتر روغوزين على “فيسبوك” إنه جرى العمل على تطوير مقاتلة ميغ 31 “الفريدة” الأسرع من الصوت التي ستحمل الصاروخ.

ونفذت الطائرة منذ بدء العام الجاري أكثر من 250 طلعة جوية من أجل إتقان عمل الأنظمة الصاروخية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.