نواز شريف يتعرض لاعتداء في باكستان (فيديو)

تعرض رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف لاعتداء بالحذاء بينما كان يهمّ بإلقاء كلمة في تجمع سياسي لحزبه بمدينة لاهور الباكستانية.

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو تداولته مواقع محلية، فإن شريف تعرض للاعتداء بضربة “حذاء” بينما كان يصعد على المنصة لإلقاء كلمة أمام الحضور، غير أن الساحة ضجّت بعد ذلك بالفوضى والصراخ.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن أنصار شريف ألقوا القبض على منفذ الاعتداء وتعرضوا له بالضرب قبل أن يسلموه واثنين آخرين إلى مركز للشرطة قريب من مكان الواقعة.

وكانت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الدستورية في باكستان قد أصدرت في شباط/ فبراير الماضي، حكمًا قضائيًا تمنع بموجبه نواز شريف من تولي رئاسة الحزب الحاكم، كما أمرت المحكمة مفوضية الانتخابات بإزالة اسم شريف من رئاسة الحزب الحاكم في سجلاتها وهو ما نفذته المفوضية.

وترأس نواز شريف رئاسة وزراء باكستان لثلاث مرات غير متتالية، انتهت آخرها في العام 1999عندما أطيح به في انقلاب عسكري أبيض قاده برويز مشرف، ثم نفي خارج بلاده بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب لأنه رفض السماح لطائرة تقل مشرف بالهبوط في باكستان.