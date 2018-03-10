وزير العدل الأمريكي ينتقد تجميد الأوامر التنفيذية لترامب

انتقد وزير العدل الأمريكي “جيف سيشنز” الفرع القضائي في الحكومة الاتحادية بسبب تجميد الكثير من الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك حظر السفر، وحجب تمويل اتحادي عن المدن التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الهجرة والجمارك.

وقال الوزير خلال كلمة ألقاها في جامعة جورج تاون:”كل المحاكم تمتلك السلطة للفصل في قضايا وخلافات محددة، لكنها لا تملك الفصل في المسائل المتعلقة بالسياسة”.

وأضاف سيشنز:”الفروع المسؤولة مباشرة أمام الناس يجب أن تنال احترامهم اللائق”، مما نال استحسان وتصفيق الحضور في جامعة جورج تاون.

وتابع سيشنز:”الأوامر القضائية التي تصدرها المحاكم الاتحادية على مستوى البلاد، هي تجاوز للسلطة القضائية على الهيئتين التشريعية والتنفيذية”.

والأوامر القضائية هي أحكام محكمة تمنع الحكومة من تطبيق القوانين على أي فرد في الدولة قبل محاكمته بما في ذلك الأشخاص الذين ليسوا طرفًا في الدعوى القضائية.

ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017، صدر 22 أمرًا قضائيًا ضد الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، وشمل ذلك الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر.