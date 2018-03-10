لأول مرة.. الكشف عن مراسلات بين ترامب وبوتين حول “ملكة جمال الكون”

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إنها حصلت على نص خطاب كان وجهه الرئيس الحالي دونالد ترامب عام 2013 إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعوه فيه لحضور حفل مسابقة “ملكة جمال الكون” في موسكو، وهو الحفل الذي كان ترامب أحد رعاته الرسميين ويجني منه الملايين.

وقالت الصحيفة إن ترامب لم يكن حينها يعمل بالسياسة وإنما يحلم بفتح فروع لشركاته في روسيا، حيث وجد في تنظيم مسابقة ملكة الجمال فرصة لإقامة علاقات مالية عالية المستوى في موسكو.

تحقيقات

ويأتي تجدّد الحديث الآن في هذا الموضوع القديم، كجزء من مستجدات التحقيقات الفيدرالية في موضوع علاقات ترامب مع الكرملين ضمن الملف المسمى “التدخلات الروسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016”.

وتقول الواشنطن بوست، إن الفريق القانوني للرئيس ترامب يعمل الآن على تقديم صفقة للمحقق الفيدرالي روبرت موللر تتضمن موافقة ترامب على إجراء مقابلة خاصة مع المحقق الفيدرالي، بشرط أن يقوم المحقق بتحديد موعد نهائي لإنهاء التحقيقات وإغلاق الملف.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن المحقق موللر يدرس الرسالة التي تم الكشف عنها والتي بعث بها ترامب إلى بوتين يدعوه فيها لحضور مسابقة ملكة الجمال.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب كتب في الرسالة 2013 يقول: “إنه يتطلع إلى رؤية النساء الجميلات خلال رحلته إلى موسكو. ثم أضاف على تويتر يتساءل: هل يمكن أن يذهب بوتين إلى مسابقة ملكة جمال الكون في نوفمبر بموسكو. وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيصبح بوتين صديقي الجديد المفضل؟

وتنقل الواشنطن بوست أن ترامب عندما وصل موسكو في 2013، أجرت معه شبكة “سي أن بي سي” مقابلة سألته فيها عن علاقته مع بوتين، فقال: نعم لدي علاقة. وأؤكد لكم أنه مهتم بما نقوم به الآن من ترتيبات حفل ملكة جمال الكون”.

“الروليت” الروسي

وفي فصل خاص ضمن كتاب سيصدر أواسط الشهر الحالي بعنوان “الروليت الروسي” متضمنًا تفاصيل جديدة في الملف قيد التحقيق الفيدرالي عن علاقات ترامب وبوتين، يقول المؤلفان مايكل إيزيكوف وديفيد كورن أن ترامب تلقى يومها رسالة خاصة من أحد المقربين من بوتين، واسمه آراس أغالاروف، تسلمها شريك ترامب في حفل ملكة الجمال تقول:” السيد بوتين يريد لقاء السيد ترامب”. لكن لم تتم متابعة للموضوع.

وفي وقت لاحق، قام الناطق الصحفي باسم الكرملين، أغالاردوف الموصوف بأنه اليد اليمنى لبوتين، بتوصيل رسالة جديدة تقول أنه سيتصل بترامب بعد قليل. وبعد انتظار اتصل أغالاروف وجرى تحويل الهاتف إلى ترامب . وتقول الواشنطن بوست أن أقصى ما كان يتمناه ترامب أن تفضي هذه الرسائل المتقطعة إلى عقد صفقة يبني فيها (ترامب) فرعًا في موسكو لفنادقه.

ويشير التقرير إلى أن مدة إقامة ترامب في موسكو 2013، وهي يومان، تحولت بعد ذلك إلى مسلسل من الأسرار والتكهنات شملت أحيانًا اتهامات جنسية، كما تشمل الآن شكوكًا يريد المحقق الفيدرالي استقصاءها في ملف علاقات موسكو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ترامب ومساعد بوتين

يشار إلى أن علاقة ترامب مع حفل ملكة جمال الكون الذي أقيم في موسكو، كانت بنيت على صداقاته مع شخصين: الأول مصارع أمريكي باسم روب غولدستون، والثاني فتى روسي باسم إيمين أغالاروف، هو ابن الملياردير الروسي آراس غالاروف الذي كان اتصل مع ترامب يبلغه أن بوتين يريد لقاءه..

فقد كان إيمين يعيش في نيويورك ويهوى الحفلات الفنية وأغاني ألفيس بريسلي.وقد تزوج من ليلى عالييفا ابنة رئيس أذربيجان الذي اتصف حكمه بالفساد. وعندما انتقل إيمين للعيش في باكو عاصمة أذربيجان أصبح هناك مشهورًا باسم “ألفيس أذربيجان”؛ لأنه يطمح أن يكون مغنيًا.

وينقل تقرير الواشنطن بوست عن دونالد ترامب قوله للفتى إيمين أغالاروف عندما التقيا عام 2013: ” في المرة القادمة سأجعلك تغني في البيت الأبيض”. وقد ظلت علاقتهما قوية بما في ذلك أثناء وبعد حفل ملكة جمال الكون وما حصل خلالها من تبادل رسائل شارك فيها والد إيمين الذي يوصف بأنه باني أسطورة بوتين. وهي الحيثيات التي يتولاها الآن المحقق موللر بالتمحيص.