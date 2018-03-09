مقتل عنصرين من الحرس الوطني الروسي في داغستان

قُتل عنصران من الحرس الوطني الروسي، برصاص أطلقه عليهما أحد المواطنين في جمهورية داغستان القوقازية، وفق ما ذكرت وكالة “نوفوستي” الرسمية الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصدر (لم تسمه) قوله إن “أحد سكان منطقة كاياكنت في داغستان أردى اثنين من عناصر الحرس الوطني الروسي، بإطلاق النار عليهما من رشاش حربي، إثر خلاف شخصي نشب بينهم”.

وأضاف أن “السلطات ألقت القبض على مُطلق النار، وتعمل لجنة تحقيق تم إرسالها من موسكو على الفور لتقصّي أسباب الحادثة، ومعرفة ملابساتها”.

ونفى المصدر أن “تكون للجاني علاقة بالتشكيلات المسلحة، وغير القانونية، الناشطة في منطقة القوقاز”.