بوتين يُرشح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اسم ميخائيل ميشوستين إلى مجلس النواب "الدوما" مرشحًا له لتولّي منصب رئاسة الوزراء، بحسب "الأناضول".

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في بيان على مواقع التواصل: "قدم بوتين مقترحًا إلى مجلس الدوما بشأن ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء".

وأشار فولودين إلى أن مجلس الدوما سيتم تضمينه في تشكيل الحكومة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث مع التعديل الدستوري في البلاد العام 2020.

وأوضح فولودين أن البرلمان سيوافق على رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء.

وأردف: "مرحلة جديدة تبدأ في العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. في السابق، كانت المشاكل تفسّر في كثير من الأحيان بتقصير الحكومة أو أحد الوزراء، أما الآن فالحكومة والنواب هم المسؤولون".

ولفت فولودين إلى أن قضية الترشيح ستتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العامة، اليوم، وأن مرشح رئيس الوزراء ميشوستين سيقدم عرضًا للنواب ثم يجيب عن الأسئلة.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أدى بوتين اليمين الدستورية، في السابع من مايو/أيار، وبدأ فترة ولايته الجديدة، وبموجب القانون استقالت الحكومة الروسية بقيادة ميخائيل ميشوستين.