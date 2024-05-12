مسيرة أوكرانية تتسبب بحريق في مصفاة نفط روسية

هاجمت طائرة مسيرة انطلقت من أوكرانيا مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا، اليوم الأحد مسببة حريقا محدودا دون وقوع أي إصابات.

ونقلت "رويترز"، عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد أن هجوما بطائرة مسيرة انطلقت من أوكرانيا أثناء الليل أدى إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.

وقال بوشاروف على قناة الإدارة المحلية على تطبيق تيليغرام "تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات".