مسيرة أوكرانية تتسبب بحريق في مصفاة نفط روسية
هاجمت طائرة مسيرة انطلقت من أوكرانيا مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا، اليوم الأحد مسببة حريقا محدودا دون وقوع أي إصابات.
ونقلت "رويترز"، عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد أن هجوما بطائرة مسيرة انطلقت من أوكرانيا أثناء الليل أدى إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.
وقال بوشاروف على قناة الإدارة المحلية على تطبيق تيليغرام "تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات".
ونشرت قناة "بازا" الروسية على تطبيق تيليغرام، المقربة من الأجهزة الأمنية، صورا لألسنة اللهب تتصاعد في السماء المظلمة فوق ما بدا وكأنه مبنى صناعي بمدخنة عالية.
وفي وقت لاحق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ست طائرات مسيرة هجومية وصاروخين باليستيين أطلقتهم أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة الأراضي الروسية.
وكتبت الوزارة على تطبيق "تيليغرام" أنه تم إسقاط صاروخين باليستيين تقليديين من طراز توشكا فوق منطقة بلجورود.
وأضافت أن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق ليبيتسك، في حين تم اعتراض واحداة فوق فولجوجراد.
وأصبحت هجمات الطائرات المسيرة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية أكثر تواترا في الأشهر القليلة الماضية.
ويقول المسؤولون في كييف إنهم يشنون الهجمات لتقويض المجهود الحربي الروسي والرد على ضربات موسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.