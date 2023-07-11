دون جدول زمني.. الناتو يقدم "مسارًا" لانضمام أوكرانيا للحلف
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي سيَعرض مسارًا يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا إليه، لكن دون تحديد "جدول زمني" لذلك.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد "مسار إصلاح لأوكرانيا"، لكن "لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك".
وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الليتوانية الأربعاء.
واستبعد ساليفان أي انضمام فوري لأوكرانيا بسبب صراعها المستمر مع روسيا قائلًا إن ذلك "سيجر الناتو إلى حرب مع روسيا".
وأشار إلى أن هناك "الكثير من حسن النية" لدى الحلفاء المجتمعين في قمة فيلنيوس، فيما دعا زيلينسكي إلى الحصول على "إشارة واضحة" من الغربيين حول احتمالات انضمام بلاده إلى الناتو.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت عضوية "الناتو" ستكون مستحيلة طالما أن هناك قوات روسية على الأراضي الأوكرانية، ترك ساليفان الباب مفتوحًا أمام الحلول الوسط.
وتابع "اليوم، لن نحدد كيف (ستنتهي) الحرب ولن نضع تعريفًا لذلك" موضحًا "كانت هناك ظروف تاريخية، رأيتم طرقًا مختلفة للبحث في هذا السؤال".
وبعيدًا عن مسألة العضوية، تناقش الدول الأعضاء في الناتو إجراءات أمنية موقتة ملموسة لعرضها على أوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدات الحالية التي تتدفق لمساعدة جيش كييف في صد القوات الروسية.
وقال ساليفان إن هذه المسألة ستناقَش خلال اجتماع الأربعاء بين بايدن وزيلينسكي، موضحًا أنهما سيبحثان في "كيف أن الولايات المتحدة إلى جانب شركائنا... مستعدة لتقديم التزامات طويلة الأمد لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها الآن وردع أي عدوان في المستقبل".