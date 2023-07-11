دون جدول زمني.. الناتو يقدم "مسارًا" لانضمام أوكرانيا للحلف

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي سيَعرض مسارًا يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا إليه، لكن دون تحديد "جدول زمني" لذلك.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد "مسار إصلاح لأوكرانيا"، لكن "لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الليتوانية الأربعاء.

واستبعد ساليفان أي انضمام فوري لأوكرانيا بسبب صراعها المستمر مع روسيا قائلًا إن ذلك "سيجر الناتو إلى حرب مع روسيا".

وأشار إلى أن هناك "الكثير من حسن النية" لدى الحلفاء المجتمعين في قمة فيلنيوس، فيما دعا زيلينسكي إلى الحصول على "إشارة واضحة" من الغربيين حول احتمالات انضمام بلاده إلى الناتو.