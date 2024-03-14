طقوس رمضانية غير معتادة للغزيين سببتها الحرب الإسرائيلية

يعيش الفلسطينيون في غزة طقوسًا رمضانية غير معتادة، بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، منذ أن شنت حركة حماس هجومها في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على غلاف غزة.

ووثق تقرير مصور لشبكة "سي إن إن" مظاهر شهر رمضان في غزة، ففي مخيم للنازحين في دير البلح، تقرع طبول الأطفال للرقص على أنغام الأغاني الرمضانية التقليدية، بين خيم نزوح تتزين بزينة رمضان.

ونقلت الشبكة عن سكان قولهم، إن تزيين مدينة الخيم بزينة رمضان أمر مهم بالنسبة للأطفال، في محاولة لمنحهم الشعور بـ"عيش حياة طبيعية".

غير أن هدير الطائرات الإسرائيلية دون طيار، يحول دون اكتمال الفرحة، فالحرب سحقت الآمال في الاحتفال بشهر سلمي من الصيام والعبادة، وفق قول السكان.

وبحسب "سي إن إن"، لن يجد بعض الصائمين في غزة ما يكفي من القوت لكسر صيامهم، بسبب الحصار الإسرائيلي وعرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع، لافتة إلى أن نقص الغذاء هو الأسوأ في الشمال، إذ يبحث الأطفال بيأس في القمامة بحثًا عن بقايا طعام.

ويتخوف الفلسطينيون من هجوم بري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح.

ونقلت "سي إن إن" عن الصحفية النازحة أسيل موسى، 26 عامًا، قولها: "ننتظر شهر رمضان لأنه شهر البركات والسلام والعبادة، لكن رمضان هذا العام يأتي وسط إبادة جماعية ومجاعة".

وقتلت الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ الـ7 من أكتوبر نحو 31,300 فلسطيني، 72% منهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع، فيما أصيب أكثر من 73 ألف شخص.

وقال أطباء إن ما لا يقل عن 27 طفلًا ماتوا جوعًا حتى الآن، بمن في ذلك حديثو الولادة، فيما ذكرت وزارة الصحة أن اثنين منهم توفيا بسبب سوء التغذية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وفي مقابل عرقلة إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حذَّرت وكالات حقوق الإنسان من أن الأسر التي تحتفل بشهر رمضان في غزة تواجه أهوالًا جديدة إثر النقص الحاد في المساعدات والنزوح الجماعي والصدمات النفسية.