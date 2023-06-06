إيران تكشف عن صاروخها الجديد "فتّاح"

يأتي ذلك عقب يوم من تصريح أدلى به قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أوضح فيه إنه سيتم الإعلان قريبًا عن أنباء سارة بشأن أسلحة الدفاع الجوي للجيش الإيراني.

وتعتزم طهران بالتزامن مع الكشف عن الصاروخ الجديد، تطوير منظومة باور 373 الصاروخية.