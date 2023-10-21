المخابرات العسكرية الفرنسية: انفجار مستشفى غزة ليس بسبب غارة إسرائيلية

قالت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية، الجمعة، إن الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة لم يكن بسبب ضربة صاروخية إسرائيلية، بل على الأرجح بسبب خطأ في إطلاق صاروخ فلسطيني.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 471 شخصا قتلوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وألقت وزارة الصحة في غزة باللوم في الهجوم على غارة جوية إسرائيلية، بينما قالت إسرائيل إن الانفجار وقع بسبب إطلاق المسلحين صاروخا أخطأ هدفه.

وأضافت المديرية "لا يوجد ما يسمح لنا بالقول إنها ضربة إسرائيلية، لكن (السيناريو) الأرجح هو أنه صاروخ فلسطيني تعرض لأمر ما عند إطلاقه".