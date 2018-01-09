الأمن الإيراني يعتقل طلابًا هتفوا ضد خامنئي خلال مسيرة “مؤيدة” للنظام

اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، الثلاثاء، طلابًا في مدرسة ابتدائية رفعوا شعارات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي خلال مسيرة نظمتها المدرسة الواقعة في مدينة “سرباز” التابعة لإقليم “سيستان وبلوشستان” الذي تقطنه أغلبية سنية.

ونقلت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات الشعبية الإيرانية، عن مصادر محلية قولها إن “إدارة مدرسة إبتدائية بمدينة سرباز أجبرت أمس الإثنين، الطلاب على الخروج في مظاهرات مؤيدة للنظام؛ لكنهم تفاجؤوا بأن الطلاب رددوا شعارات الموت لخامنئي والموت للديكتاتور بعد أن أطلق طفل هذا الشعار وردد بقية الطلاب معه”.

وبحسب المصادر فإن “السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 3 من الطلاب السنة”، مشيرة إلى أن “بعض الطلاب تم الإفراج عنهم بعد استدعاء أولياء أمورهم، ووقعوا على تعهد أمام السلطات الأمنية”.

وأوضحت المصادر أن “الطفل الطالب الذي ردد في بداية المظاهرة المؤيدة للنظام شعارات ضد المرشد خامنئي، تم اعتقاله وهو دون سن الثانية عشرة”.