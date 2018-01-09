وزير خارجية تايلاند يكشف مكان وجود رئيسة الوزراء الهاربة ينجلوك

قال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي، يوم الثلاثاء، إن رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، التي هربت لتجنب سجنها على إثر خطة لدعم أسعار الأرز تسببت في إهدار مليارات الدولارات، موجودة في بريطانيا.

وجاءت تعليقات الوزير بعد انتشار صورتين على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تردد أنهما لينجلوك.

وتظهر إحدى الصورتين ينجلوك مع امرأة ترتدي معطفًا أحمر، فيما كُتب تحت الصورة أنها التقطت خارج متجر هارودز الشهير في لندن، فيما ظهرت بالصورة الثانية امرأة قيل إنها ينجلوك في مركز وستفيلد التجاري في لندن.

وذكرت الشرطة التايلندية أنها تأكدت من صحة الصورة الأولى.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي صدر حكم غيابي بسجن ينجلوك 5 سنوات لإساءة إدارة خطة دعم الأرز.

ولم يصدر عن ينجلوك تعليق علني منذ هربت من تايلاند في آب/ أغسطس قبل صدور الحكم.

وقال وزير الخارجية للصحفيين في بانكوك، الثلاثاء، إن السلطات التايلاندية على اتصال بالسلطات البريطانية لمحاولة معرفة مكانها.

وأضاف: “عرفنا ذلك منذ أيلول/ سبتمبر الماضي… وزير الخارجية البريطاني أبلغنا أن ينجلوك في لندن”.