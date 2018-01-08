نائب إيراني يكشف ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 25

أفادت وسائل إعلام، نقلًا عن نائب إيراني قوله إن السلطات الإيرانية تعمّدت إخفاء مقتل أربعة من المتظاهرين في محافظة أصفهان، وسط إيران، في الأيام الماضية من الاحتجاجات الشعبية التي عمّت البلاد ودخلت يومها الثاني عشر، وهو ما يرفع إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات إلى 25 حتى الآن.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن الثلاثاء الماضي عن ارتفاع حصيلة القتلى في المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى 21، واعتقال أكثر من ألف شخص، وذلك في أكبر تحدٍ يشهده النظام الإيراني منذ العام 2009.

ونقلت وكالة “إيلنا” للأنباء عن النائب عن مدينة “خميني شهر”، التابعة لمحافظة أصفهان الإيرانية، محمد جواد أبطحي، اليوم الإثنين، قوله إن “أربعة متظاهرين لقوا مصرعهم بدم بارد في مدينة خميني شهر خلال الأيام الأخيرة من دون أن يقوموا بأي عمل تخريبي”.

وشكك في مصداقية التلفزيون الإيراني قائلًا إن “أرقام التلفزيون الرسمي عن قتلى الاحتجاجات ليست دقيقة”.

وأوضح أبطحي أن “عدد قتلى الاحتجاجات يرتفع إلى 25 شخصًا بعد التأكد من مقتل أربعة متظاهرين في مدينة خميني شهر”.

وانطلقت الاحتجاجات ضد موجة الغلاء وتزايد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت في عدة مدن إلى المطالبة بإسقاط النظام في البلاد.