بمشاركة قطر وسلطنة عمان.. انطلاق مؤتمر طهران الأمني في نسخته الثانية

انطلقت أعمال مؤتمر طهران الأمني في نسخته الثانية في العاصمة الإيرانية، في ظل احتجاجات شعبية واسعة تشهدها البلاد بدأت بمطالب اقتصادية وتحولت إلى انتفاضة ضد النظام الحاكم.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن المؤتمر يشهد مشاركة 200 شخصية إيرانية ودولية على رأسها وزير الاستخبارات محمود علوي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزيري الدفاع والداخلية الإيرانيين، بالإضافة إلى مشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونائب رئيس البرلمان العراقي همام حمودي.

ورغم عدم الكشف رسميًا عن مشاركة سوريا وقطر في المؤتمر، إلا أن الكاتب والصحافي الإيراني البارز أمير طاهري أكد مشاركة البلدين إلى جانب وفد من لبنان.

