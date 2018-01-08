روحاني يسعى لتحقيق مكاسب سياسية بتحميل المحافظين مسؤولية الاحتجاجات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات التي هزت إيران، ليست موجهة إلى الاقتصاد فحسب، وذلك في تصريحات تشير إلى أنها تستهدف أساسًا المحافظين المتزمتين الذين يعارضون خططه الرئيسية لتوسيع نطاق الحريات الفردية في الداخل وتعزيز الوفاق في الخارج.

كما دعا الرئيس روحاني، الذي هزم مرشحين متشددين مناهضين للغرب، وفاز في الانتخابات العام الماضي، إلى رفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المحتجون المناهضون للحكومة، وذلك في أصعب تحد تواجهه السلطات المتشددة منذ عام 2009.

ونقلت وكالة تسنيم الإخبارية عن روحاني قوله: “سيكون تحريفًا (للأحداث)، وكذلك صفعة للشعب الإيراني، القول إن مطالبه كانت اقتصادية فقط”.

وأضاف: “الشعب له مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية”.

وقال حامد شهرياري، نائب رئيس القضاء الإيراني، إنه تم التعرف على كل قادة حركة الاحتجاجات واعتقالهم، وإنهم سيعاقبون عقابًا شديدًا، وربما يواجهون عقوبة الإعدام.

وأكدت نائبة إيرانية، اليوم الإثنين، وفاة أحد المحتجزين في السجن.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن طيبة سياواشي قولها: “هذا شاب عمره 22 عامًا، ألقت الشرطة القبض عليه. وتم إخطاري بأنه انتحر في السجن”.

* للإيرانيين أن ينتقدوا “الجميع”

وردد روحاني بعضًا من العبارات التي تميزت بها حملته الانتخابية، فقال، اليوم الإثنين، إنه يجب السماح للمواطنين بانتقاد جميع المسؤولين الإيرانيين دون استثناء.

ووجه المتظاهرون غضبهم في البداية إلى الأسعار المرتفعة وما يتردد عن الفساد، غير أن الاحتجاجات أخذت منعطفًا سياسيًا نادرًا ما تشهده إيران، إذ دعا عدد متزايد من الناس إلى تنحي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

والزعيم الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة، كما أنه يعين رؤساء الهيئات القضائية. ويتم اختيار الوزراء الرئيسيين بموافقته، كما أن له القول الفصل في السياسة الخارجية الإيرانية.

وفي المقابل، يتمتع الرئيس بسلطات قليلة.

وقال روحاني: “لا أحد بريء. وللناس انتقاد الجميع”.

كما رفض روحاني الدعوات التي يطلقها رجال الدين المتشددون، الذين طالبوا الحكومة بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بشكل دائم.

وقال روحاني: “استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألا يقيد بصفة دائمة. ولا يمكن أن نتصف باللامبالاة حيال حياة الناس وأعمالهم”.

ونشرت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني، تغريدة على تويتر، اليوم الإثنين، قالت فيها، إن روحاني يصر على ضرورة الإفراج عن كل الطلبة المعتقلين.

وقال وزير التعليم محمد بطحائي، اليوم الإثنين، إن كثيرين من التلاميذ بين المعتقلين، وإنه يطالب بإطلاق سراحهم قبل موسم الامتحانات.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من ألف إيراني اعتقلوا، محتجزون في سجون “تشتهر بالتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، خلال الأيام السبعة الأخيرة،” وإن كثيرين محرومون من الاتصال بذويهم ومحاميهم.