المعارضة السورية تسقط طائرة استطلاع روسية في ريف حماة (صورة)

أعلن فصيل “جيش العزة”، التابع للجيش السوري الحر، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع روسية بدون طيار كانت تحلق في أجواء مدينة “اللطامنة” في ريف حماة الشمالي.

وبث الفصيل السوري المعارض صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال إنها للطائرة القابعة على الأرض بعد سقوطها.

وتعمل الطائرات الروسية المسيرة عن بعد على رصد واستطلاع المناطق المحررة وتصوير حركة الفصائل والمقرات والطرق وأي تحركات عسكرية كانت أو مدنية، ونقل البيانات بشكل مباشر الى القواعد العسكرية لتقوم بعدها الطائرات الحربية باستهداف المنطقة.

وكان “جيش العزة” قد أعلن في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، إسقاط طائرة مروحية روسية بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.

وأكد المكتب الإعلامي للفصيل أن كتيبة الصواريخ التابعة لجيش العزة استهدفت مروحية روسية خلال تحليقها على علو منخفض فوق منطقة “المصاصنة” بريف “حماة” الشمالي، وأن معلومات وصلتهم عن سقوطها في منطقة خطاب.