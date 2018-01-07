إيران تحظر تدريس الإنجليزية في المدارس الابتدائية خوفًا من “الغزو الثقافي”

منعت السلطات الإيرانية تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، بعد أن حذّر كبار رجال الدين في البلاد من أن تعلّمها في سن مبكرة “يفتح الطريق أمام الغزو الثقافي الغربي”.

وقال “مهدي ناويد أدهم” رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذي تديره الدولة للتلفزيون الرسمي مساء السبت: “تعليم الإنجليزية في المدارس الابتدائية الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمي يخالف القوانين واللوائح”.

وأضاف أدهم: “ذلك على اعتبار أن مرحلة التعليم الابتدائي يتم فيها إرساء أسس الثقافة الإيرانية للطلبة”، مشيرًا إلى أنه “ربما يتم أيضًا حظر فصول اللغة الإنجليزية خارج المنهج الرسمي”.

ويبدأ تدريس اللغة الإنجليزية عادة في إيران، خلال المرحلة التعليمية المتوسطة، التي يتراوح فيها سن الطلبة من 12 إلى 14 تقريبًا، لكن بعض المدارس الابتدائية تدرّس الإنجليزية أيضًا.

وكثيرًا ما حذّر كبار رجال الدين في إيران من مخاطر “الغزو الثقافي”، وفي 2016 عبّر المرشد الأعلى للإيرانيين علي خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع أمور الدولة، عن غضبه من “امتداد تدريس اللغة الإنجليزية إلى رياض الأطفال”.

وبينما يخلو الإعلان من أي إشارة لارتباطه بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، قال الحرس الثوري الإيراني إن الاضطرابات أثارها أعداء أجانب.