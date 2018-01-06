ترامب يأمل أن تتطرق مباحثات الكوريتين إلى “أبعد من الألعاب الأولمبية”

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن آمله في أن تتطرق المباحثات، المقررة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، إلى “أبعد من دورة الألعاب الأولمبية” مشيرًا إلى إن بلاده ستشارك في الوقت “المناسب”.

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي في منتجع “كامب ديفيد” الرئاسي: “أود أن أراهم يتطرقون إلى ما هو أبعد من دورة الألعاب الأولمبية”، مضيفًا: “في الوقت المناسب، سنشارك”.

وتأتي تصريحاته غداة اتفاق الكوريتين على إجراء أول حوار رسمي بينهما، منذ أكثر من سنتين، لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تنظمها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وفيما يهدد ترامب “بتدمير كامل” لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة، تصر بيونغ يانغ على أن على العالم الآن القبول بها كدولة نووية، لكن ترامب دعا أيضا إلى تبني نهج دبلوماسي وحل سياسي للأزمة.

وقال ترامب للصحافيين: “إن كيم يعرف أنني لا أعبث، ولا واحد بالمئة حتى، هو يعي ذلك”.

وتابع: “لكن إذا كان ممكنا حدوث تطور ما، والخروج بشيء من هذه المباحثات، سيكون ذلك شيئا عظيما للبشرية كلها، سيكون ذلك شيئا عظيما للعالم”.