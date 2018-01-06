تصادم طائرتين في مطار بيرسون بكندا

قالت شركة طيران وست جيت في بيان إنه تم إجلاء عشرات الركاب في مطار بيرسون في تورونتو بكندا يوم الجمعة بعد أن اصطدمت طائرة كان يجري سحبها من عند بوابة بطائرة أخرى لدى وصولها إلى المطار.

ونقلت محطة (سي.بي 24) الكندية عن شاهد قوله إن التصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة صن وينج أيرلاينز ووست جيت أيرلاينز أدى إلى نشوب حريق قام رجال الإطفاء بإخماده. وقال الشاهد إن كل الركاب بخير.

وقال مطار بيرسون على تويتر إن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها “بحادث شمل طائرتين” عند بوابته رقم 3 وإنه تم إجلاء الركاب.