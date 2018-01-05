بالفيديو.. الآلاف يشيعون متظاهرين إيرانيين قُتلا في مدينة مسجد سليمان

خرج اليوم الجمعة الآلاف من المحتجين الإيرانيين؛ لتشييع عدد من ضحايا قمع المظاهرات المستمرة في عدة مدن إيرانية، منذ أسبوع.

واحتشدت جموع غفيرة اليوم في مدينة مسجد سليمان الإيرانية، حيث تم تشييع قتيلين من المحتجين.

وتداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو يُظهر حضور الآلاف، اليوم الجمعة؛ لتشييع المتظاهرين القتلى بنيران قوات الأمن خلال الاحتجاجات الجارية في إيران.

ووقع التشييع بمدينة سليمان الإيرانية وفقًا للنشطاء، الذين اعتبروا أن هذا الحضور الحاشد يُظهر تصاعد الغضب الشعبي جراء قمع الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وحتى الآن فشلت كل إجراءات الأمن الإيرانية في إخماد أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ العام 2009.

وتشير الأنباء الواردة من إيران، رغم التضييق المفروض على وسائل الإعلام، إلى اتساع رقعة الاحتجاجات مع ارتفاع أعداد القتلى، مما ينذر بتأزم الوضع في البلاد التي تشهد غضبًا شعبيًا واسعًا؛ بسبب سياسات النظام.